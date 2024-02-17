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الجزائر

هذا هو جديد وزارة التعليم العالي للتواصل مع المتعاملين الإقتصاديين

الشروق أونلاين
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هذا هو جديد وزارة التعليم العالي للتواصل مع المتعاملين الإقتصاديين
ح. م
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق منصة جديدة سمتها "بحث" للربط بين مجال البحث العلمي والقطاع الإجتماعي والإقتصادي.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت 17 فيفري، عن إطلاق منصة جديدة سمتها “بحث” والتي تريدها أن تكون جسر تواصل بين مجال البحث العلمي والقطاع الإجتماعي والإقتصادي.

وحسب بيان الوزارة الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فهذه العملية تأتي “استكمالا لمسار رقمنة القطاع وهي آلية للتبادل والتعاون والتنسيق بين الأسرة البحثية والمتعاملين الاقتصاديين من خلال الإسهام عبر حساب مخصص لكل مقدم خدمة من ضمن كيانات البحث”.

منصة “بحث” التي أطلقتها الوزارة ستمكن من “استغلال التجهيزات العلمية الثقيلة أو تقديم خبرة أو طرح إشكاليات وانشغالات من طرف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين”.

كما تريد الوزارة للمنصة أن تمكن كذلك من “سد الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق العلمي ودفع عجلة الابتكار في القطاعين الأكاديمي والاقتصادي والتكنولوجي، فضلا عن الربط بين الفاعلين في القطاع الصناعي من جهة وتوفير قاعدة بيانات للخبرات والمهارات في مختلف التخصصات، باعتبارها واجهة لعرض مشاريع البحث والمقترحات لجذب التمويل والدعم من طرف المستثمرين من جهة أخرى”.

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