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رياضة

هذا هو جواب محرز حول إمكانية انتقاله إلى برشلونة

سليم.ع
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هذا هو جواب محرز حول إمكانية انتقاله إلى برشلونة

ردّ النجم الجزائري رياض محرز، على الأخبار المتداولة مؤخرا حول إمكانية انتقاله إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال رياض محرز في رده على سؤال أحد المتابعين في بث مباشر عبر “السوشيال ميديا”: “أشعر بارتياح مع مانشستر سيتي، ولا أعتقد أن هناك ما ينقصني في النادي، إن الأمور تسير على ما يرام.

وأضاف نجم “الخضر” في رده: “اللعب لبرشلونة؟، لا أفكر في هذه الخطوة، ولا يوجد ما يدفعني لمغادرة مانشستر سيتي”.

ويأتي رد محرز ليفند كل الأخبار المتداولة عبر الصحف الفرنسية والإسبانية، التي تحدثت عن إمكانية مغادرته لسيتي، خاصة في ظل كثرة جلوسه على مقاعد البدلاء.

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