-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

هذا هو حجم المديونية الداخلية في الجزائر

الشروق أونلاين
  • 968
  • 0
هذا هو حجم المديونية الداخلية في الجزائر

كشف المدير العام للخزينة العمومية حاج محمد سبع، أن المديونية الداخلية لا تتعدى 47 بالمئة من الناتج الوطني الخام.

وأكد حاج محمد، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على برنامج الشروق مورنينغ، أن وضعية الخزينة متحكم فيها من خلال التدفقات المالية المختلفة.

كما أوضح أن الخزينة سجلت عجزا في 2023 قدر بأقل من 10 % من الدخل الوطني الخام.

وأكد المتحدث أن الجزائر تفضل المديونية الداخلية على الخارجية لأنه يسهل التحكم فيها.

وحول الزيادات في الأجور والمعاشات قال حاج محمد إن ذلك لن يؤثر على توازن الخزينة العمومية.

مقالات ذات صلة
عرقاب في زيارة عمل إلى 3 ولايات بداية من الأحد

عرقاب في زيارة عمل إلى 3 ولايات بداية من الأحد

سيارات “شيري” بالموانئ و10 آلاف مركبة تم شحنها

سيارات “شيري” بالموانئ و10 آلاف مركبة تم شحنها

القروض العقارية الإسلامية ستكون بنفس امتيازات التمويلات التقليدية

القروض العقارية الإسلامية ستكون بنفس امتيازات التمويلات التقليدية

عرقاب: الجزائر مورد آمن وموثوق للطاقة لأوروبا

عرقاب: الجزائر مورد آمن وموثوق للطاقة لأوروبا

“فيات الجزائر” تتبرأ من استخدام علامتها دون ترخيص

“فيات الجزائر” تتبرأ من استخدام علامتها دون ترخيص

الجوية الجزائرية تريد تحسين العروض السياحية في الجنوب

الجوية الجزائرية تريد تحسين العروض السياحية في الجنوب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد