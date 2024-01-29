هذا هو حجم المديونية الداخلية في الجزائر

كشف المدير العام للخزينة العمومية حاج محمد سبع، أن المديونية الداخلية لا تتعدى 47 بالمئة من الناتج الوطني الخام.

وأكد حاج محمد، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على برنامج الشروق مورنينغ، أن وضعية الخزينة متحكم فيها من خلال التدفقات المالية المختلفة.

كما أوضح أن الخزينة سجلت عجزا في 2023 قدر بأقل من 10 % من الدخل الوطني الخام.

وأكد المتحدث أن الجزائر تفضل المديونية الداخلية على الخارجية لأنه يسهل التحكم فيها.

وحول الزيادات في الأجور والمعاشات قال حاج محمد إن ذلك لن يؤثر على توازن الخزينة العمومية.