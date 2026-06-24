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رياضة

هذا هو حكم مباراة الجزائر والنمسا

الشروق الرياضي
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هذا هو حكم مباراة الجزائر والنمسا

كشف الاتحاد الدولي لِكرة القدم، الأربعاء، عن طاقم تحكيم مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومنافسه النمساوي.

وتُقام هذه المواجهة بِمدينة كانساس سيتي الأمريكية فجر الأحد المقبل، لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِكأس العالم 2026.

وأسندت “الفيفا” المأمورية إلى طاقم من أوزباكستان، يقوده حكم الساحة إلجيز تانتاشيف، ومواطنَيه المساعدَين أندري تسابينكو وتيمور غاينولين.

ويبلغ الحكم إلجيز تانتاشيف من العمر 42 سنة، ويحمل الشارة الدولية لـ “الفيفا” منذ 2013.

وفي المونديال الحالي، أدار هذا الحكم مباراة منتخب بلاد مراكش والفريق الأسكتلندي، في الجولة الثانية من دور المجموعات، بِتاريخ الـ 20 من جوان الحالي. فضلا عن حضوره عدّة استحقاقات، أبرزها كأس أمم آسيا 2024، ومونديال الأندية 2025، وأولمبياد 2024.

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