هذا هو حكم مباراة الجزائر وبوركينا فاسو

عيّن الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم حكم مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومُنافسه البوركينابي.

وتُجرى المباراة بعد ظهيرة هذا السبت بِمدينة بواكي الإيفوارية، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وتمثّل الاسم في حكم السّاحة الجنوب إفريقي أبونجيل توم، البالغ من العمر 32 سنة، والذي يملك الشارة الدولية لـ “الفيفا” منذ عام 2020.

وفي البطولة الإفريقية الحالية بِكوت ديفوار، ولِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات، بِتاريخ الـ 14 من جانفي الحالي، أدار الحكم أبونجيل توم مباراة نيجيريا وغينيا الإستوائية، وقد انتهت بِنتيجة هدف لِمثله.

ولم يسبق لِهذا الحكم الجنوب إفريقي أن أدار مباراة للمنتخب الوطني الجزائري أكابر، وبِالمقابل، أشرف على مواجهتَين للفريق الوطني المحلّي في “شان” 2023، وحينها فاز رجال مجيد بوقرة على نظرائهم اللّيبين بِهدف لِصفر في مباراة الافتتاح، وبِخماسية نظيفة على النيجر في نصف النّهائي.