هذا هو حكم مباراة الجزائر وبوليفيا

أُميط اللّثام، الخميس، عن هُوّية حكّام مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومنافسه البوليفي.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المواجهة الودّية، سهرة الجمعة. تحت مظلّة الاتحاد الدولي لِكرة القدم.

وسيُشرف على إدارة هذه المباراة طاقم موريتاني يتكوّن من: حكم الساحة عبد العزيز بوه، ومُساعدَيه ندياي بونا وأحمد إبراهيم سالم.

ويملك حكم الساحة عبد العزيز بوه (31 سنة) الشارة الدولية لـ “الفيفا” منذ عام 2019.

ويُشير تاريخ الـ 12 من سبتمبر الماضي بِالعاصمة داكار، إلى موعد آخر مباراة للمنتخب الوطني الجزائري، أدارها الحكم بوه، وحملت طابعا ودّيا أمام مُضيّفه السنيغالي، وانتهت بِفوز رجال جمال بلماضي بِهدف لِصفر.

وعلى مستوى الأندية الجزائرية، كان تاريخ آخر لقاء أداره الحكم بوه يُشير إلى الـ 11 من مارس 2023. وحينها فاز فريق شبيبة القبائل على الضّيف نادي فيتا كلوب من الكونغو الديموقراطية بِنتيجة (2-1)، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لِمُنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

أمّا آخر مباراة دولية أدارها الحكم عبد العزيز بوه، فيعود تاريخها إلى الـ 2 من مارس الحالي. وانتهت بِفوز الوداد المغربي (1-0) على الزّائر أسيك الإيفواري، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِمُسابقة رابطة الأبطال الإفريقية.