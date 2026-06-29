هذا هو حكم مباراة الجزائر وسويسرا

كشف الاتحاد الدولي لِكرة القدم مساء الإثنين، عن طاقم تحكيم مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومنافسه السويسري.

وتُجرى هذه المقابلة بِمدينة فانكوفر الكندية، فجر الجمعة المقبل. لِحساب الدور الـ 16 لِكأس العالم 2026.

وأسندت “الفيفا” المهمّة إلى طاقم من الأرجنتين، يقوده حكم الساحة يائيل فالكون بيريز، بِمساعدة مواطنَيه ماسيميليانو دل ييسو وفاكوندو رودريغيز.

ويملك الحكم يائيل فالكون بيريز (38 سنة) الشارة الدولية لـ “الفيفا” منذ عام 2022.

وفي المونديال الحالي، أدار هذا الحكم مقابلتَين في دور المجموعات: تونس والسويد (1-5 للأخير)، والمكسيك مع التشيك (3-0 للأوّل).