هذا هو حكم مباراة الجزائر وغواتيمالا

حكم الساحة الإيطالي أندريا كولومبو.

تُجرى مباراة المنتخب الوطني لِكرة القدم ومنافسه الغواتيمالي الجمعة، انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف مساءً بِالتوقيت الجزائري.
ويحتضن ملعب “لويجّي فيرّاريس” بِمدينة جنوة الإيطالية وقائع هذه المواجهة، التي تندرج ضمن إطار استعدادات “الخضر” لِمنافسة كأس العالم التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل.

واتّفقا اتحادا الكرة الجزائري والغواتيمالي على تعيين طاقم تحكيم من إيطاليا، يقوده حكم الساحة أندريا كولومبو، ومساعدَيه دافيدي إمبريالي وخالد بحري (من أصل تونسي).

ويبلغ حكم الساحة أندريا كولومبو من العمر 35 سنة، بينما منحته “الفيفا” الشارة الدولية في عام 2024.

وفضلا عن مقابلات البطولة الإيطالية، أشرف الحكم أندريا إمبريالي على إدارة عدّة لقاءات تابعة لِمنافسات أُخرى، أبرزها تصفيات مونديال 2026، ودوري الأمم الأوروبية، ورابطة أبطال أوروبا.

