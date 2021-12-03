هذا هو حكم مباراة الجزائر ولبنان

أسندت “الفيفا” إلى حكم الساحة البولوني سيمون مارتشينياك، مهمّة إدارة مباراة المنتخب الوطني المحلّي ومنافسه فريق لبنان.

وتُجرى هذه المباراة بعد ظهيرة السبت انطلاقا من الساعة الثانية بِالتوقيت الجزائري، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة كأس العرب، نسخة قطر 2021.

ويبلغ حكم الساحة البولوني سيمون مارتشينياك من العمر 40 سنة، ويملك الشارة الدولية لـ “الفيفا” منذ عام 2011.

وسبق للحكم البولوني سيمون مارتشينياك أن شارك في عدّة منافسات كبيرة، على غرار كأس العالم 2014 و2018، وبطولة أمم أوروبا 2016. كما تشرّف بِإدارة مباراة الكأس الأوروبية الممتازة عام 2018 بين الريال وأتليتيكو مدريد الإسبانيَين.

وبِخصوص آخر مباراة دولية أدارها الحكم البولوني سيمون مارتشينياك وشارك فيها لاعب دولي جزائري، فيعود تاريخها إلى الـ 15 من سبتمبر الماضي، لمّا انهزم فريق ميلان آسي الإيطالي بِنتيجة (2-3) أمام المضيف نادي ليفربول الإنجليزي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا. وحينها لعب متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 71، تاركا فريقه الميلان مُتخلّفا بِالحصيلة المذكورة آنفا. مع الإشارة، إلى أن الحكم سيمون مارتشينياك منحه بطاقة صفراء في هذه المباراة.

وقبل مواجهة لبنان، كانت “الفيفا” قد أسندت إلى حكم ياباني مهمّة إدارة مباراة المنتخب الوطني المحلّي ومُنافسه فريق السودان.