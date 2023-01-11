هذا هو حكم مباراة الجزائر وليبيا في افتتاحية “شان” 2023

كشفت الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم، الأربعاء، عن حكّام افتتاحية بطولة إفريقيا للاعبين المحلّين، نسخة الجزائر 2023.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي هذه المباراة، التي تجمع بين المنتخب المحلّي الجزائري ونظيره الليبي، الجمعة المقبلة انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.

وأسندت “الكاف” المهمّة إلى الثلاثي التالي: حكم الساحة الجنوب إفريقي توم أبونجيل، ومُساعدَيه الأنغولي إيفانيلدو ميريليس والغاني كواسي بروبي.

ويملك حكم الساحة الجنوب إفريقي توم أبونجيل (31 سنة) الشارة الدولية لـ”الفيفا” منذ عام 2021.

ويُشير تاريخ الـ 9 من نوفمبر 2022 إلى موعد آخر مباراة رسمية دولية على مستوى الأندية، أدارها الحكم أبونجيل. وجمعت بين الجيش الملكي المغربي والزّائر جوليبا المالي، في إطار إياب الدور الثاني من عمر منافسة كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

أمّا تاريخ الـ 5 من جوان 2022، فيُشير إلى موعد آخر مباراة رسمية دولية على مستوى المنتخبات. وجمعت بين مالاوي والضيف الإثيوبي، بِرسم الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.