هذا هو حكم مباراة السنيغال والجزائر

الحكم الموريتاني دحان بيدة (الثاني من اليمين/ دون احتساب اللاعب) في مباراة الجزائر وغينيا كوناكري.

اتّفق اتحاد الكرة الجزائري والسنيغالي على هُوِّية حكّام المباراة الودّية بين مُنتخبَي البلدَين، المُقرّر تنظيمها بِالعاصمة داكار سهرة هذا الثلاثاء.

وتُقام هذه المباراة انطلاقا من الساعة السابعة مساءً بِالتوقيت السنيغالي، والثامنة مساءً بِالتوقيت الجزائري.

ويُشرف على المباراة طاقم من موريتانيا، يقوده حكم الساحة دحان بيدة، ومُساعدَيه حمدين ديبا، وبونا ندياي.

وسبق للحكم الموريتاني دحان بيدا إدارة المباراة الودّية لـ “الخضر” أمام غينيا كوناكري، بِملعب وهران في الـ 23 من سبتمبر 2022. والتي انتهت بِهدف لِصفر من توقيع المهاجم إسلام سليماني (الصورتان المُدرجتان).

وفي الـ 3 من جوان الماضي، أدار إياب نهائي كأس “الكاف” بين فريق اتحاد العاصمة وضيفه نادي يانغ أفريكانز التنزاني. ورغم خسارة مُمثّل الكرة الجزائرية بـ (0-1)، إلّا أنه تُوِّج بِالكأس. على اعتبار أن رجال المدرب عبد الحق بن شيخة فازوا خارج القواعد ذهابا بـ (1-2).