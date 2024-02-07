هذا هو حمزة بن حمودة الرئيس المدير العام الجديد للجوية الجزائرية

عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، حمزة بن حمودة رئيسا مديرا عاما جديدا لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وسيخلف بن حمودة على رأس الجوية الجزائرية سابقه ياسين بن سليمان، الذي تولى نفس المهام في جوان 2022.

وسبق للرئيس المدير العام الجديد للشركة العمومية، أن شغل منصب مدير عام الوكالة الوطنية للطيران المدني، منذ نوفمبر 2022.

كما عمل نجل الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد الحق بن حمودة، مستشارا للرئيس المدير العام لنفس الشركة في فترة سابقة.