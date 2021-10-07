هذا هو رأي محرز بِخصوص مقترح مونديال كلّ سنتَين

ردّ الناخب الوطني جمال بلماضي على جدل مُقترح تنظيم منافسة كأس العالم مرّة كلّ سنتَين، بدلا من أربعة أعوام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشّطه بلماضي، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، الخميس.

وقال بلماضي بِوجهٍ ضاحكٍ: “أخبرني رياض (محرز)، وقال لي إنه لو يُمكنه خوض المونديال كلّ ستّة أشهر، لَفعل!”.

ويكون بلماضي قد أعطى الانطباع بِأنه يتبنّى مقترح تنظيم كأس العالم مرّة كلّ سنتَين، بدلا من أربعة أعوام. مثلما هو الشأن للاعبه القائد والجناح رياض محرز.

وكان اتحاد السعودية للعبة وراء هذا المقترح، الذي استحسنه رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو، ودعا أسرة كرة القدم الدولية لِإبداء آرائها بِالتأييد أو الرّفض. كما كلّف التقني الفرنسي المُخضرم أرسين فينغر بِالترويج لِمحاسن مونديال كلّ سنتَين، مسنودا بِلاعبين دوليين معتزلين، سطع نجمهم سابقا في سماء كرة القدم، على غرار البرازيلي رونالدو والفرنسي يوري جوركاييف والدانماركي بيتر شمايكل.

وبِهذا الصّدد، كان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أصدر مؤخّرا بيانا، فحواه أن هيئته تتبنّى قرار “الكاف”، القاضي بِتعميق المشاورات بين أفراد أسرة اللّعبة عبر أرجاء المعمورة، قبل اتّخاذ قرارٍ نهائيٍّ.

ويُروّج في أروقة “الفيفا” هذه الأيّام أن كلّ الاتحادات القارية لكرة القدم تُدعّم مقترح إقامة كأس العالم مرّة كلّ سنتَين. بِاستثناء هيئتَي اللّعبة في أوروبا وأمريكا الجنوبية.