هذا هو ردّ “الفاف” بِخصوص ملف مباراة الجزائر والكاميرون

عاش الجمهور الجزائري، الخميس، على أعصابه. وهو ينتظر الردّ الحاسم لـ “الفيفا” على ملف مباراة “الخضر” والضيف الكاميروني.

ومرّ اليوم “الموعود” دون أن يُشفي غليل أنصار “محاربي الصّحراء”، فيما عجّت مواقع التواصل الاجتماعي – كما دأبت عليه العادة – بِكثير من “القصص” المُثيرة والخرافية، التي تُشبه تلك التي تُسرد في المقاهي الشعبية والأسواق ومواقف الحافلات!

وقال المكلّف بِالإعلام على مستوى الاتحاد الجزائري لِكرة القدم صالح باي عبود، إن هيئته لم يصلها أيّ ردّ من قبل “الفيفا”، إلى غاية مساء الخميس.

وأضاف في تصريحات سهرة الخميس، قائلا إن تاريخ الـ 21 من أفريل 2022 يُشير إلى بداية دراسة “الفيفا” لِملف مباراة الجزائر والضيف الكاميروني، دون أن يكون ذلك مُرادفا بِالضرورة للردّ الفوري.

وتابع صالح باي عبود يقول إن “الفيفا” تُعالج الملف المُقدّم إلى مكتبها من ناحيتَي الشكل والمضمون، ثم تُعطي الموافقة بِدراسة “القضية” أو العكس، وبعدها تمرّ إلى الحسم.

وتوقّع مسؤول دائرة الإعلام على مستوى الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم، أن تطول – نسبيا – دراسة “الفيفا” للملف، على أن يكون الردّ في الأيّام القليلة المقبلة.