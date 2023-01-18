هذا هو رقم الأعمال الذي يطمح مجمع النسيج والجلود لبلوغه في 2023

يطمح المجمع العمومي للنسيج والجلود “جيتكس” إلى بلوغ رقم أعمال يقدر بـ20 مليار دينار في سنة 2023، وهذا بعد تحقيقه خلال السنة الفارطة رقما يعادل 14 مليار دج، بارتفاع قُدر بـ40 بالمائة.

وحسب بيان لوزارة الصناعة. فقد تم عرض هذه النتائج خلال اجتماع بمقر الوزارة مع مسؤولي المجمع والفروع التابعة له، ترأسه الوزير أحمد زغدار، وهذا في إطار سلسلة اللقاءات التقييمية لأداء المجمعات العمومية التابعة للقطاع الصناعي والتي تنظمها الوزارة بهدف تقييم نشاطاتها ومستوى نجاعتها خلال 2022.

وفي هذا السياق، تم عرض أهم الأنشطة والمشاريع التي يتم تجسيدها على غرار مشروع تحويل النفايات الصلبة للجلود إلى أسمدة فلاحية الذي سيدخل الإنتاج “قريبا”.

وتم كذلك “إبراز المشاكل والعراقيل التي تؤثر سلبا على نتائج المجمع، ومنها المديونية والتوقف التقني المتكرر نتيجة انقطاع التموين بالمواد الأولية المرتبطة بالأسواق الخارجية، وكذا نقص اليد العاملة المؤهلة في مجال التصميم، في ظل المنافسة الكبيرة للمنتجات المستوردة التي يشهدها هذا المجال، والتي تضاف اليها انعكاسات جائحة كورونا”.

وفي تعقيبه على نتائج المجمع، أشار الوزير الى أهمية هذا المجمع نظرا لقدرة فرع النسيج على توفير مناصب الشغل، بالإضافة إلى مساعي السلطات العليا لإعادة بعث صناعة النسيج والجلود لتستعيد مكانتها في السوق المحلية والدولية وتقليل الارتباط بالاستيراد في هذا المجال تدريجيا، يضيف نفس المصدر.

وأكد زغدار على أهمية مواكبة التطور والتحولات التي يشهدها فرع النسيج والجلود وتحسين تنافسية المنتوجات من حيث الجودة والسعر وكذا الإنتاجية من خلال مضاعفة وتيرة الإنتاج والاستغلال الأمثل للقدرات الإنتاجية والتحكم في تكاليف الإنتاج.

وركز الوزير، بهذا الخصوص، على ضرورة مواكبة التطور الحاصل في مجال التصميم لإرضاء أذواق المستهلكين وعصرنة آلات الإنتاج وتوسيع شبكات التوزيع وتبني استراتيجية تسويق فعالة لرفع الحصة السوقية للمجمع.