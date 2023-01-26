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رياضة

هذا هو سبب العودة إلى ملعب وهران بِخصوص المباراة الترتيبية

علي بهلولي
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هذا هو سبب العودة إلى ملعب وهران بِخصوص المباراة الترتيبية
ح.م
ملعب "ميلود هدفي" بِوهران.

أُعيد برمجة المباراة الترتيبية لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين بِوهران، بعدما حُوّلت في الأيّام القليلة الماضية إلى عنابة.

وتُجرى هذه المباراة سهرة الثالث من فيفري المقبل، بِملعب “ميلود هدفي” بدلا من ميدان “19 ماي 1956″، بين المنتخبَين اللّذَين يفشلان في بلوغ النهائي.

وفسّرت لجنة تنظيم “شان” 2023 العودة إلى عاصمة الغرب الجزائري بـ “تبيّن لاحقا أن هذا التحويل (من وهران إلى عنابة) غير مُمكن لِأسباب لوجستية، وأخرى مُتعلّقة بِالعقود المُبرمة مع الشركات الناقلة للحدث، و كذا حقوق البثّ التلفزيوني و التمويل”.

واختتمتْ البيانَ تقول: “ويعتذر الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم بِالمناسبة إلى سكان مدينة عنابة، الذين استحقّوا العلامة الكاملة على كل ما قدّموه خلال هذا العرس القارّي”.

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