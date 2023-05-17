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الجزائر

هذا هو ستيفان روماتيه سفير فرنسا الجديد لدى الجزائر

ي.ك
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هذا هو ستيفان روماتيه سفير فرنسا الجديد لدى الجزائر
ح.م
سفير فرنسا الجديد على اليسار

نشر عميد المسجد الكبير في باريس تغريدة له عبّر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أرفقها بصورة مع سفير فرنسا الجديد لدى الجزائر.

وأكد عميد المسجد الكبير في باريس تعيين الدبلوماسي المحنك “ستيفان روماتيه” سفيرا لفرنسا في الجزائر، مكان فرانسو جوييت.

وكتب ذات المسؤول في تغريدته: “كما جرت العادة، استقبل رئيس الجامعة شمس الدين حافظ ستيفان روماتيه، الذي سيبدأ مهمته قريبا كسفير فرنسي في الجزائر”.

وشغل السفير الفرنسي الجديد بالجزائر العديد من المناصب الهامة في الديبلوماسية الفرنسية خلال مسيرته، حيث كان في منصب سفير في أستراليا ثم مصر. كما كان المستشار الدبلوماسي لمانويل فالس حينما كان رئيسا للوزراء.

وكان آخر منصب لصاحب الـ 63 سنة، هو مدير مركز الأزمات والدعم، حيث أدار بشكل خاص عمليات الإغاثة لضحايا الحرب في أوكرانيا والزلزال في تركيا وسوريا.

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