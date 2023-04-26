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رياضة

هذا هو سعر تذاكر مباراة الجزائر والصومال

علي بهلولي
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هذا هو سعر تذاكر مباراة الجزائر والصومال
الأرشيف

شرعت وزارة الشباب والرياضة، الأربعاء، في بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أشبال ونظيره الصومالي.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة، السبت المقبل على الساعة الثامنة ليلا. بِرسم افتتاحية بطولة إفريقيا لِصنف أقلّ من 17 سنة.

ولجأت وزارة الشباب والرياضة إلى منصّتها الإلكترونية بِخصوص هذا الأمر (اضغط هنا).

وحدّدت وزارة عبد الرحمان حمّاد السعر بـ 200 دج للبطاقة، بينما قُدّر سعر تذكرة المنصّة الرئيسة بـ 1000 دج، نظير 500 دج للمنصّة العادية.

وبِخصوص بقية مقابلات “كان” الأشبال، فَيُمكن للمُتفرّج أن يرتاد ملاعب براقي وقسنطينة (محمد حملاوي) وعنابة (19 ماي 1956) بِدفع مبلغ 200 دج.

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