هذا هو سعر تذكرة نهائي كأس الجمهورية

اتّخذ اتحاد الكرة الجزائري، الأربعاء، بعض الإجراءات بِخصوص نهائي كأس الجمهورية.

ويحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة بين ناديَي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، في الخامس من جويلية المقبل انطلاقا من الساعة الرابعة قبيل العصر.

وتقرّر بيع تذكرة المباراة بِسعر 500 دينار، مع منح كلّ فريق 20 ألف بطاقة. على أن يُشرع في بيعها بِتاريخي الـ 2 والـ 3 من جويلية المقبل.

فضلا عن ذلك، تقرّر تخصيص الجهة الجنوبية للمدرجات لِأنصار المولودية، والجهة الشمالية لِمُشجّعي الشباب.

وقبل تنظيم المباراة النّهائية، يُعرض مُجسّم كأس الجمهورية بِمقرّ “موبيليس”، شركة الهاتف المحمول التي ترعى المنافسة، وذلك في الـ 30 من جوان الحالي. ثمّ في اليوم الموالي تُنقل إلى المركز الثقافي “الأخضر رباح” ببلدية بلوزداد، وبعدها في الـ 2 من جويلية المقبل تُعرض في ساحة “الشهداء” بِالعاصمة. لكن هذا المكان الأخير ما زال بِحاجة إلى تأكيد من قبل سلطات ولاية الجزائر.

ويرتدي لاعبو مولودية الجزائر في اللّقاء النّهائي قميصًا أخضرَ، نظير اللّون الأحمر لِشباب بلوزداد.