هذا هو سقف أجور اللاعبين في النادي كما اشترطته “الفاف”

وضع اتحاد الكرة الجزائري سقفا لِأجور لاعبي البطولة الوطنية، انطلاقا من الموسم الجديد 2025-2026.

واشترطت “الفاف” أن لا تتجاوز كتلة أجور لاعبي النادي الواحد وفي ظرف سنة، عتبة الـ 500 مليون دينار.

وتندرج هذه السياسة الجديدة ضمن إطار ترشيد نفقات المال، يقول اتحاد الرئيس وليد صادي.

وطالب اتحاد الكرة الجزائري الشركات التي تملك أسهم أندية حظيرة النخبة، بِضرورة توفير السيولة المالية المطلوبة، لِتغطية أجور ومنح اللاعبين المتّفق عليهما عند إبرام العقود.