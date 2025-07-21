هذا هو شعار “شان” 2025

استهلّت “الكاف” الحملة الترويجية لِبطولة إفريقيا للاعبين المحليين “شان” 2025، من خلال الكشف عن الشعار الرسمي للدورة “باموجا”.

وستكون هذه الدورة منظمة لأول مرة من طرف ثلاثة بلدان، ويتعلق الأمر بكل من كينيا وتنزانيا وأوغندا من الـ 2 إلى الـ 30 من أوت المقبل.

وتعني كلمة “باموجا” بِاللغة السواحلية “الوحدة”، وهو ما يعني التنسيق التناغم والطموح المتبادل، والقوة الجماعية للأفارقة، وقيم كرة القدم المتمثلة في الروح الجماعية، والتعاون والتضامن، حسب ما كشفت عنه الهيئة القارية للعبة.

ويظهر هذا الشعار الألوان الحية لكرة القدم الإفريقية والثراء الثقافي للدول المنظمة، حسب ذات المصدر.

وصُمّم الشعار اعتمادا على المناظر الطبيعية التي تزخر بها مناطق شرق القارة الإفريقية.

وأوقعت القرعة الخاصة بِمنافسة “الشان”، المنتخب المحلي الجزائري ضمن المجموعة الثالثة، رفقة فرق أوغندا وجنوب إفريقيا والنيجر وغينيا كوناكري.