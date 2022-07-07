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رياضة

هذا هو طاقم أعضاء المكتب الفيدرالي الجديد

علي بهلولي
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هذا هو طاقم أعضاء المكتب الفيدرالي الجديد
صورة: جعفر سعادة (الشروق).
جهيد زفيزف

بعد فوزه، الخميس، بِانتخابات رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم. اتّضح الفريق الإداري الذي سيعمل إلى جانب الرئيس الجديد جهيد عبد الوهاب زفيزف.

وتعني عبارة “الفريق الإداري” إذا نقلناها إلى لغة الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم، بـ “المكتب الفيدرالي”، أو “المكتب التنفيذي” في جهات أخرى (المشارقة والأنجلوسكسونيين).

وجلب زفيزف للعمل معه في “الفاف”، خليطا من  الإطارات القديمة لِهذه الهيئة وآخرين جدد.

وتتمثّل أسماء أعضاء المكتب الفيدرالي لـ “الفاف” نسخة جهيد زفيزف، في: محمد معوش، وحكيم مدان، ومحمد غوثي، وعراب عز الدين، وكريم شتوف، ونسيبة الأغواطي، وعبد الحق خبوز، وتواتي دردور، وجمال مرابط، والجيلالي عيدات، وعز الدين بن ناصر، وعبد الحفيظ فرقاني.

وبِخصوص طاقم الفريق “الاحتياطي”، فأسماؤهم تتمثّل في: عماد عميسي، وحسام الدين حركات، وخليفة مزروة، وكمال خديس.

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