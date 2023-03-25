هذا هو طاقم تحكيم مباراة النيجر والجزائر

كشفت “الفاف”، السبت، عن حكّام مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومُضيّفه النيجري، التي تندرج ضمن إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وتُجرى هذه المباراة بِتونس لِعدم تأهيل “الكاف” لِملاعب النيجر، الإثنين المقبل على الساعة الخامسة مساءً (التوقيت الجزائري ذاته).

وسيُدير هذه المباراة الطاقم التّالي: حكم الساحة المالي بوبو طراوري، بِمساعدة مواطنه موديبو ساماري وزميلهما سيريدي سيديبي من غينيا كوناكري.

ويبلغ حكم الساحة المالي بوبو طراوري من العمر 43 سنة، ويحمل الشارة الدولية لـ “الفيفا” منذ عام 2014.

وسبق لِهذا الحكم إدارة مباراة واحدة لـ “الخضر” في الـ 7 من جانفي 2017، وحملت طابعا ودّيا أمام فريق موريتانيا بِملعب البليدة. وانتهت بِفوز رجال الناخب الوطني جورج ليكنس بِنتيجة (3-1).

وبِخصوص الأندية الجزائرية، فكانت مقابلته الأخيرة في الـ 24 من فيفري الماضي. وحينها انهزم شباب بلوزداد بِهدف لِصفر أمام المُضيّف المريخ السوداني، لِحساب دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

أمّا آخر مباراة دولية أدارها، فيعود تاريخها إلى الـ 18 من مارس الماضي. حينما تعادل نادي فيتا كلوب من الكونغو الديموقراطية سلبا مع الزّائر الوداد البيضاوي المغربي، ضمن إطار دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.