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الجزائر

هذا هو عدد الإصابات بالسيدا في الجزائر

الشروق أونلاين
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هذا هو عدد الإصابات بالسيدا في الجزائر
ح.م

توقع الدكتور إلياس أخاموك المختص في الأمراض المعدية والمتنقلة تسجيل ارتفاع في عدد اصابات بالإيدز خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة.

وفي حوار مع إذاعة سطيف الجهوية،الجمعة، قال أخاموك إن هناك تباين نوعا ما في أرقام الاصابات من منطقة إلى أخرى،مشيرا إلى أن العام الفائت تم تسجيل 1200 حالة ويتوقع أن يرتفع العدد نسبيا هذا العام.

وذَكر المختص بأنه لا يوجد أي علاج شافي وتام لهذا المرض، لكن هناك بروتوكول طبي يُمكن للمريض من خلاله أن يعيش لسنوات طويلة.

وفي رده عن سؤال حول الأعراض، أوضح أخاموك أنها لا تظهر إلاَ بعد 5 سنوات تقريبا من الإصابة، وتكون ممثلة في نقص الوزن، العياء، اسهال مزمن، الحك في الجلد، ثم أمراض انتهازية كظهور سرطانات وبيكتيريا وفطريات.

وفي ختام حديثه، أكد ضيف الإذاعة أن السيدا مرض فيروسي وفقط، يجب أن يُتعامل مع المصاب كمريض وجب علاجه، دون أي تفكير ناقص.

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