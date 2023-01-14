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رياضة

هذا هو عدد التذاكر التي بيعت في مقابلتَي ملعب عنابة

الشروق الرياضي
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هذا هو عدد التذاكر التي بيعت في مقابلتَي ملعب عنابة
ح.م
ملعب عنابة خلال احتضانه المباراة الودّية بين المنتخب المحلّي الجزائري ومنافسه السنيغالي مُؤخّرا.

يحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة مقابلتَين، السبت، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

وتجمع الأولى بين منتخبَي الكونغو الديموقراطية وأوغندا، حيث تُجرى في هذه اللّحظات. وتدور الثانية والأخيرة بين السنيغال وكوت ديفوار، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.

وبيعت 16 ألف تذكرة لِهاتَين المقابلتَين، استنادا إلى بيان لِوزارة الشباب والرياضة. عِلما أن الهيئة الحكومية أطلقت في تاريخ سابق منصّة إلكترونية بِهذا الشّأن.

ويُعدّ حجم التذاكر المذكور أعلاه أمرا لافتا في إفريقيا، بِالنظر إلى كون المنتخبات الأربعة لا يوجد ضمنها البلد المُنظّم.

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