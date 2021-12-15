-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يشرع في زيارة إلى تونس
رياضة

هذا هو عدد الجماهير الجزائرية التي ستحضر مباراة قطر

سليم.ع
  • 4110
  • 0
هذا هو عدد الجماهير الجزائرية التي ستحضر مباراة قطر
أرشيف
صالح باي عبود

أكد المكلف بالإعلام على مستوى الإتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، أن “الفاف” حرصت في الساعات الأخيرة على توفير 2500 تذكرة للجماهير الجزائرية المتواجدة في الدوحة.

وقال صالح باي عبود في اتصال مع “الشروق نيوز”: “الضغط في قضية التذاكر، تضاءل تدريجيا، و”الفاف” اقتنت أمسية الثلاثاء 2500 تذكرة، ومنحتها للجماهير الجزائرية، وتواصلت العملية صبيحة الأربعاء”.

وتوقع صالح باي عبود حضور 4000 أو 5000 مناصر جزائري، إلى مدرجات ملعب الثمامة، الذي يحتضن المباراة المرتقبة بين قطر والجزائر لحساب نصف نهائي كأس العرب.

مقالات ذات صلة
مشاركة 5 حكام جزائريين في كأس إفريقيا

مشاركة 5 حكام جزائريين في كأس إفريقيا

هذا ما قاله هداف منتخب قطر عن مواجهة الجزائر

هذا ما قاله هداف منتخب قطر عن مواجهة الجزائر

هذه هي الوضعية الصحية لـ “قديورة”

هذه هي الوضعية الصحية لـ “قديورة”

متوسط ميدان منتخب قطر: “نحترم المنتخب الجزائري ولا نخشاه”

متوسط ميدان منتخب قطر: “نحترم المنتخب الجزائري ولا نخشاه”

“الخضر” يفجرون بيت المنتخب المغربي.. نهاية جيل

“الخضر” يفجرون بيت المنتخب المغربي.. نهاية جيل

بونجاح يتلقى الضوء الأخضر للمشاركة أمام قطر

بونجاح يتلقى الضوء الأخضر للمشاركة أمام قطر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد