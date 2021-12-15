هذا هو عدد الجماهير الجزائرية التي ستحضر مباراة قطر

أكد المكلف بالإعلام على مستوى الإتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، أن “الفاف” حرصت في الساعات الأخيرة على توفير 2500 تذكرة للجماهير الجزائرية المتواجدة في الدوحة.

وقال صالح باي عبود في اتصال مع “الشروق نيوز”: “الضغط في قضية التذاكر، تضاءل تدريجيا، و”الفاف” اقتنت أمسية الثلاثاء 2500 تذكرة، ومنحتها للجماهير الجزائرية، وتواصلت العملية صبيحة الأربعاء”.

وتوقع صالح باي عبود حضور 4000 أو 5000 مناصر جزائري، إلى مدرجات ملعب الثمامة، الذي يحتضن المباراة المرتقبة بين قطر والجزائر لحساب نصف نهائي كأس العرب.