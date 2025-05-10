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اقتصاد

هذا هو عدد الحائزين على بطاقة المقاول الذاتي

الشروق أونلاين
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هذا هو عدد الحائزين على بطاقة المقاول الذاتي
التلفزيون الجزائري
نور الدين واضح
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