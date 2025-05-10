هذا هو عدد الحائزين على بطاقة المقاول الذاتي

تجاوز عدد الحائزين على بطاقة المقاول الذاتي 30 ألف شخص، منذ إطلاق هذه البطاقة في جانفي 2024، حسبما أفاد به وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح.

وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها اليوم السبت 10 ماي، خلال افتتاح فعاليات الطبعة الأولى للصالون الوطني للمقاول الذاتي، المنظم على مدار يومين بقصر الثقافة “مفدي زكريا” من طرف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، أن “أكثر من 30 ألف شاب وشابة تم إدماجهم في الاقتصاد الرسمي خلال فترة وجيزة”، بفضل حصولهم على بطاقة المقاول الذاتي، معتبرا أن هذا الرقم “يعكس ديناميكية جديدة في العقليات وآليات العمل، ويجسد تحوّلا فعليا في مسار الاقتصاد الرقمي”.

وكانت الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي قد أطلقت، في جانفي 2024، منصة إلكترونية تتيح لأصحاب الأعمال الحرة التسجيل للحصول على بطاقة المقاول الذاتي، التي تمنح لهم عدة مزايا.