هذا هو عدد الحافلات الذي ستنتجها سنويا الوحدة الصناعية التي دشنها غريب

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس 16 أكتوبر، بولاية الشلف، على تدشين وحدة لصناعة الحافلات والشاحنات ولواحق قطع غيار المركبات، بمصنع “بانغ- بو”، (PENG-PU) الكائن ببلدية أم الدروع، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها لولاية شلف.

وأكد الوزير الأول أن هذا المشروع يصب في إطار تجديد الحظيرة الوطنية، عملا بتوجيهات وقرارات رئيس الجمهورية، ما من شأنه “المساهمة في تلبية حاجيات السوق الوطنية، حسب دفتر الشروط التي تم وضعه، بالتعاون مع كل المصنعين المحليين”، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

كما أكد أن “مصالحه ستحرص على المتابعة الشخصية لكل ما يتعلق برفع نسبة الادماج، من أجل تجنب تكرار التجارب السابقة”.

كما دعا الوزير الأول المصنعين إلى “إعداد قائمة لكل المكونات التي يتم استيرادها حاليا، بغية العمل على تصنيعها محليا، اعتمادا على مؤسسات وطنية، الأمر الذي سيدعم اليد العاملة الوطنية”.

مؤكدا على ضرورة رفع نسبة الإدماج، وفقا للمعايير الدولية “بحيث يمكن التحقق منها دون التشكيك في الأرقام”.

وأوضح المسير بهذه الوحدة الصناعية، إلياس علي الواحد، في تصريح لوكالة الأنباء أن هذه المنشأة المختصة في تصنيع الحافلات والشاحنات ستدعم الحظيرة الوطنية بهذا النوع من المركبات، وستصل طاقتها الإنتاجية إلى “5000 شاحنة ونحو 3000 حافلة سنويا”.

كما أفاد المسؤول أن الوحدة حققت نسبة ادماج تبلغ 10 بالمائة ويجري العمل على رفعها إلى 40 بالمائة.