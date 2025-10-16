-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

هذا هو عدد الحافلات الذي ستنتجها سنويا الوحدة الصناعية التي دشنها غريب

الشروق أونلاين
  • 595
  • 0
هذا هو عدد الحافلات الذي ستنتجها سنويا الوحدة الصناعية التي دشنها غريب
مصالح الوزير الأول (شبكات)

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس 16 أكتوبر، بولاية الشلف، على تدشين وحدة لصناعة الحافلات والشاحنات ولواحق قطع غيار المركبات، بمصنع “بانغ- بو”، (PENG-PU) الكائن ببلدية أم الدروع، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها لولاية شلف.

وأكد الوزير الأول أن هذا المشروع يصب في إطار تجديد الحظيرة الوطنية، عملا بتوجيهات وقرارات رئيس الجمهورية، ما من شأنه “المساهمة في تلبية حاجيات السوق الوطنية، حسب دفتر الشروط التي تم وضعه، بالتعاون مع كل المصنعين المحليين”، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

كما أكد أن “مصالحه ستحرص على المتابعة الشخصية لكل ما يتعلق برفع نسبة الادماج، من أجل تجنب تكرار التجارب السابقة”.

أسبوع لإعداد خطة توسعة مصنع “كابتن” وإطلاق مشاريع صناعية جديدة

كما دعا الوزير الأول المصنعين إلى “إعداد قائمة لكل المكونات التي يتم استيرادها حاليا، بغية العمل على تصنيعها محليا، اعتمادا على  مؤسسات وطنية، الأمر الذي سيدعم اليد العاملة الوطنية”.

مؤكدا على ضرورة رفع نسبة الإدماج، وفقا للمعايير الدولية “بحيث يمكن التحقق منها دون التشكيك في الأرقام”.

وأوضح المسير بهذه الوحدة الصناعية، إلياس علي الواحد، في تصريح لوكالة الأنباء أن هذه المنشأة المختصة في تصنيع الحافلات والشاحنات ستدعم الحظيرة الوطنية بهذا النوع من المركبات، وستصل طاقتها الإنتاجية إلى “5000 شاحنة ونحو 3000 حافلة سنويا”.

كما أفاد المسؤول أن الوحدة حققت نسبة ادماج تبلغ 10 بالمائة ويجري العمل على رفعها إلى 40 بالمائة.

مقالات ذات صلة
سوناطراك تمدد عقد بيع الغاز مع “ČEZ” التشيكية لعام إضافي

سوناطراك تمدد عقد بيع الغاز مع “ČEZ” التشيكية لعام إضافي

الجزائر وموزمبيق تبحثان أسس شراكة جديدة في مجال الطاقة

الجزائر وموزمبيق تبحثان أسس شراكة جديدة في مجال الطاقة

إعلان للحرفيين الجزائريين الراغبين في المشاركة في معرض الصناعة التقليدية بميلانو

إعلان للحرفيين الجزائريين الراغبين في المشاركة في معرض الصناعة التقليدية بميلانو

في عمليات نوعية.. هذا ما حجزته الجمارك في ميناء سكيكدة (فيديو)

في عمليات نوعية.. هذا ما حجزته الجمارك في ميناء سكيكدة (فيديو)

نحو رقمنة تسيير “ديفاندوس” ورفع كفاءته الإنتاجية

نحو رقمنة تسيير “ديفاندوس” ورفع كفاءته الإنتاجية

انهيار في سوق العملات المشفرة وعملات “الميم” المتضرر الأكبر

انهيار في سوق العملات المشفرة وعملات “الميم” المتضرر الأكبر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد