هذا هو عدد الرّياضيين الجزائريين المُتأهّلين للأولمبياد

بلغ عدد الرّياضيين الجزائريين الذين افتكّوا بطاقة حضور الألعاب الأولمبية، 32 مُتنافسا.

وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس هذه التظاهرة الرياضية، ما بين الـ 26 من جويلية والـ 11 من أوت المقبلَين.

وجاءت أسماء الرّياضات وفقا لِما يلي: ألعاب القوى، والملاكمة، والجمباز، والمصارعة، والدرّاجات، والزوارق الشراعية، والتجديف، والكانوي- كاياك، والمبارزة، والرّماية.

ويُمكن لِرقم الرّياضيين الجزائريين أن يرتفع، لِأن باب التصفيات الأولمبية في عدّة منافسات لا يزال مفتوحا.

وفي النّسخة الماضية من الأولمبياد بِالعاصمة اليابانية طوكيو صيف 2021، مثّل الجزائر 41 رياضيا ينتمون إلى 14 مسابقة.