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اقتصاد

هذا هو عدد المؤسسات المبتكرة في الجزائر

الشروق أونلاين
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هذا هو عدد المؤسسات المبتكرة في الجزائر

كشف وزير ااقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين وليد، عن ارتفاع عدد الحاضنات الخاصة بانشاء المؤسسات الناشئة والمبتكرة في الجزائر خلال سنة 2022 إلى مستوى 60 حاضنة، بعد أن كان عند مستوى 10 حاضنات سنة 2020. مؤكدا بأن الرقم مرشح إلى الإرتفاع خلال السنة الجارية.

وفي كلمة له أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط، في المجلس الشعبي الوطني، أمس الإثنينن، أكد ياسين وليد، على حصول 1000 شركة على علامة مشروع مبتكر أو مؤسسة ‏ناشئة.

وفي هذه الجلسة طالب أعضاء اللجنة، بضرورة التبسيط في إجراءت إنشاء المشاريع الابتكارية وتحديد إستراتيجية القطاع في إنجاح هذه الشركات، كما تطرقت اللجنة إلى إشكالية بطء تمويل المؤسسات الناشئة، مع اقتراح تعميم مشروع الجزائر البيضاء في مجال المقاولاتية على كافة مناطق الوطن.

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