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رياضة

هذا هو عدد المتفرّجين المسموح به في مباراة النيجر والجزائر

علي بهلولي
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هذا هو عدد المتفرّجين المسموح به في مباراة النيجر والجزائر
الجمهور في مدرجات ملعب "الجنرال سيني كونتشي" (الأرشيف)

كشف اتحاد النيجر لكرة القدم، الإثنين، عن عدد التذاكر التي خصّصها لِمباراة منتخبه الوطني والجزائر.

وتُجرى هذه المباراة مساء الثلاثاء، بِرسم الجولة الرّابعة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

وسمح اتحاد النيجر لكرة القدم بِحضور ألفَي (2000) مُتفرّج في المدرجات، لِمتابعة أطوار هذه المباراة. عِلما أن ملعب “الجنرال سيني كونتشي” يتّسع لِنحو 35 ألف متفرّج.

وحُدّدت أسعار التذاكر بِقيمة مالية تتراوح ما بين 500 و2400 دينار جزائري، حسب وضعية المقعد في المدرجات. استنادا إلى بيان اتحاد النيجر لِكرة القدم.

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