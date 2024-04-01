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الجزائر

وزير الطاقة يكشف عدد المحيطات الفلاحية الموصولة بالكهرباء

الشروق أونلاين
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وزير الطاقة يكشف عدد المحيطات الفلاحية الموصولة بالكهرباء

قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إن قطاعه الوزاري يعمل على بلوغ مستوى 70 ألف محيط فلاحي موصول بالكهرباء خلال نهاية السنة الجارية، علما أن عدد المحيطات الفلاحية الموصولة بالكهرباء حاليا، قد تجاوز 54 محيطا.

وعلى هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية توقرت، اليوم الإثنين، كشف الوزير عرقاب، عن برنامج خاص تعمل عليه الوزارة من أجل توصيل 100 ألف محيط فلاحي بالكهرباء في الآجال القريبة، مشيدا في ذات السياق، بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها مجمع سونالغاز، في هذا المجال.

وأكد عرقاب، بأن قطاعه الوزاري يعمل على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، من خلال توفير الميكانيزمات الضرورية لذلك، أبرزها الطاقة.

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