هذا هو عدد المنح الدراسية التي تنمحها الجزائر سنويا للطلبة الأفارقة

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أحمد عطاف، التزام الجزائر “بمشاركة تجاربها وتبادل خبراتها مع الدول الإفريقية الشقيقة من أجل النهوض بقطاع التربية والتعليم” في القارة.

وهي مشاركة تتجسد، حسب ما أشار إليه عطاف في كلمته خلال أشغال الدورة العادية الـ44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بأديس أبابا، عبر ثلاثة محاور.

المحور الأول هو المنح الدراسية ومنح التكوين المهني، حيث أشار الوزير إلى أن الجزائر تمنح “سنوياً لأشقائها الأفارقة أزيد من 2000 منحة دراسية، وأكثر من 500 منحة للتكوين.”

ومنذ استقلالها إلى غاية اليوم، ساهمت الجزائر في تكوين ما لا يقل عن 65 ألف طالب إفريقي.

المحور الثاني الذي تساهم عبره الجزائر من أجل النهوض بقطاع التربية والتعليم في القارة، هو مشاريع بناء وترميم المدارس. “وهي المشاريع التي تضطلع بها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، لا سيما في دول الجوار” يشير عطاف.

أما المحور الثالث هو دعم المعهد الإفريقي لعلوم المياه والطاقة والتغيرات المناخية. وهو المعهد الذي تم إنشاؤه من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي في إطار جامعة البلدان الأفريقية، وتستضيفه جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان.

المعهد، ساهم، منذ إطلاقه عام 2014 إلى غاية اليوم في تكوين أكثر من 644 طالب من 45 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي.

وهو المعهد الذي أشاد به الوزير خلال كلمته قائلا “أود أن أشيد عالياً بنجاح هذا المعهد الذي يعد قطباً من أقطاب الجامعة الإفريقية، وأن أنوه بصفة خاصة بجهود مفوضية الاتحاد الإفريقي وكذا الدعم المقدم من طرف الشريك الألماني والبنك الإفريقي للتنمية.”