هذا هو عدد تذاكر التنقل إلى الكاميرون التي بيعت قبل اليوم الأخير ..

أكدت مستشارة وزير الشباب والرياضة أسماء حليمي، أن 50 بالمئة من عروض التنقل إلى الكاميرون لمساندة المنتخب الوطني، بيعت قبل اليوم الأخير للعملية..

وقالت مستشارة وزير الشباب والرياضة في تصريح لـ”الشروق نيوز”، أن 1800 مناصر سيسافرون إلى الكامرون لمؤازرة المنتخب الوطني، ما يعني أنه تم بيع نصف عدد العروض، المقدر بـ900 تذكرة، قبل اختتام العملية الثلاثاء.

وأضافت حليمي أن عملية تلقيح المناصرين ستكون على مستوى وكالات سياحة وأسفار، على أن يكون تنقل المناصرين نحو الكاميرون من العاصمة، وهران، قسنطينة، ورقلة، وبشار، كما ستنطلق الرحلات صباح يوم المباراة والعودة مباشرة بعد انتهاء اللقاء.

ومن المنتظر أن يشهد اليوم الأخير من بيع تذاكر التنقل إلى الكاميرون، توافدا أكبر للأنصار، خاصة بعد تخفيض سعر العرض إلى 50 ألف دينار جزائري.