هذا هو عدد مرشحي البكالوريا والتعليم المتوسط من ذوي الاحتياجات الخاصة

كشفت وزير التضامن والأسرة كوثر كريكو، الأحد، عن عدد المرشحين لاجتياز شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال استضافتها ببرنامج “ضيف الصباح” بالقناة الاذاعية الأولى، أكدت الوزيرة أن قطاعها وككل سنة يهدف إلى مرافقة وتأطير طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة المقبلين على اجتياز امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والمقدر عددهم بحوالي 635 مترشح وشهادة البكالوريا والمقدر عددهم بحوالي 461 مترشح.

وذًكرت كريكو بالدور الذي تقوم به الوزارة من خلال المرافقة والتكفل النفسي بهذه الفئة من التلاميذ المقبلين بداية من شهر جوان المقبل، على اجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا على المستوى الوطني.