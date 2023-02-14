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رياضة

هذا هو عدد مقاعد إفريقيا في مونديال الأندية

الشروق الرياضي
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هذا هو عدد مقاعد إفريقيا في مونديال الأندية
ح.م
مُجسّم كأس العالم للأندية.

كشف الاتحاد الدولي لِكرة القدم، الثلاثاء، عن المقاعد التي منحها لِإفريقيا في منافسة كأس العالم للأندية بِصيغتها الجديدة.

وتُجرى الصّيغة الجديدة ما بين جوان وجويلية 2025، بِمشاركة 32 ناديا، وبِبلد لم تضبطه “الفيفا” بعد، وقد يكون أمريكا التي تستضيف عاما من بعد جزءا من فعّاليات مونديال المنتخبات.

وعقد اتحاد الرئيس جياني أنفونتينو، الثلاثاء، اجتماعا. جاء فيه أن توزيع مقاعد مونديال الأندية تشكّل على النّحو التالي: أوروبا (12 ناديا)، أمريكا الجنوبية (6)، إفريقيا (4)، آسيا (4)، الكونككاف (4)، أوقيانوسيا (1)، البلد المُنظّم (1).

فضلا عن ذلك، منحت “الفيفا” السعودية شرف إقامة كأس العالم للأندية بِصيغتها “القديمة” في ديسمبر المقبل. وقد يكون الموعد فرصة مواتية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النّصر، حتّى يُجدّد العهد مع هذه المنافسة، التي سبق له أن أحرز كأسها أربع مرّات: 2008 (مانشستر يونايتد) و2014 و2016 و2017 (ريال مدريد).

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