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رياضة

هذا هو فندق “الخضر”

علي بهلولي
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هذا هو فندق “الخضر”
جانب من مقرّ إقامة المنتخب الوطني

قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السبت، إن هيئته استقرّت على اختيار الفندق الذي يُقيم فيه لاعبو المنتخب الوطني.

وأوضحت “الفاف” أن الفندق يقع بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، وأن هذه المنشأة عادت، السبت، لِتستقبل وفد “محاربي الصّحراء”.

وكان مسؤولو الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم قد أغلقوا مقرّ إقامة “الخضر” في تاريخ سابق، من أجل ترميمها. وبعد إضفاء عدّة تحسينات مسّت مرافقها، عادوا لِافتتاحها من جديد.

وهكذا سار رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة على خطى سلفه خير الدين زطشي، عكس المسؤول الذي سبقهم محمد روراوة، الذي كان يرغب في تشييد فندق فخم (5 نجوم) وبِتصميم مغاير.

وما هو أكيد أن لِكلّ من روراوة وزطشي وعمارة حساباته، المالية طبعا. خاصّة وأن التجارة و”عدّ النقود” يستهويان هذا الرّهط من المسؤولين الرياضيين.

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