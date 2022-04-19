هذا هو فوج الجزائر في تصفيات “كان” 2023

يلعب المنتخب الوطني الجزائري إلى جانب فرق أوغندا والنيجر وتنزانيا، في تصفيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2023.

وسحبت “الكاف” القرعة بِمدينة جوهانسبورغ الجنوب إفريقية، مساء الثلاثاء.

ويخوض “محاربو الصحراء” الجولات الستّ عن الفوج الـ 6 من عمر التصفيات، على ثلاث مراحل، في أشهر جوان وسبتمبر 2022 ومارس 2023. ويتأهّل بعدها رائد ووصيف المجموعة إلى البطولة الإفريقية.

وبِخصوص الفوج الـ 8، فإن المنافسة ستقتصر على منتخبات زامبيا وجزر القمر واللوزوطو، دون احتساب نتائجها مع كوت ديفوار. على أن يتأهّل فريق واحد فقط يُرافق “الفيلة” إلى النهائيات.

وبِشأن المجموعتَين الـ 3 والـ 11، وبِسبب عقوبة الإقصاء من المشاركة في المنافسات الدولية التي سلّطتها “الفيفا” في تاريخ سابق على منتخبَي كينيا وزيمبابوي. فإن “الكاف” أمهلتهما إلى غاية آخر أسبوعَين قبل إجراء أوّل جولة من تصفيات “الكان”، بِعبارة أخرى حتى الـ 16 من ماي المقبل، تقريبا. فإذا رفعت “الفيفا” العقوبة، فستلعب كينيا وزيمبابوي التصفيات بِصفة عادية. وفي حال العكس، فَسَيُبعدان عن الغمار، ويقتصر التنافس على ثلاثة منتخبات فقط في كلّ من الفوجَين، مع تأهّل فريقَين من كلّ مجموعة.

ويُفترض أن تحتضن كوت ديفوار نهائيات كأس أمم إفريقيا، ما بين الـ 23 من جوان والـ 23 من جويلية 2023.