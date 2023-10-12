هذا هو فوج “الخضر” في البطولة الإفريقية

مجموعة في متناول رجال بلماضي، إلى حدّ كبير.

تعرّف المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم سهرة الخميس، على مُنافسيه في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وسحب الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم القرعة بِمدينة أبيدجان الإيفوارية، وبِحضور رئيس “الفاف” وليد سعدي.

وسيلعب رجال النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي في الفوج الرّابع، إلى جانب فرق بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.

ويُمكن القول إن زملاء القائد والجناح رياض محرز سيلعبون في فوج “مُريح” نوعا ما، على اعتبار أن مُنافسيهم لم يسبق لهم نيل كأس أمم إفريقيا، بعد تنظيم 33 نسخة.

وتُجرى الطبعة الـ 34 لِنهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار، ما بين الـ 13 من جانفي والـ 11 من فيفري 2024.

وتشكّلت قائمة أفواج “كان” 2024، على النّحو التالي:

الفوج الأوّل: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الإستوائية، غينيا بيساو.

الفوج الثاني: مصر، غانا، جزر الرّأس الأخضر، الموزمبيق.

الفوج الثالث: السنيغال، الكاميرون، غينيا كوناكري، غامبيا.

الفوج الرّابع: الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنغولا.

الفوج الخامس: تونس، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا.

الفوج السّادس: المغرب، الكونغو الديموقراطية، زامبيا، تنزانيا.

وبعد ثلاث جولات من مرحلة المجموعات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للدور ثمن النّهائي، فضلا عن أربعة منتخبات تنال أحسن رتبة ثالثة.