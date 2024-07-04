هذا هو فوج “الخضر” في التصفيات الإفريقية

تعرّف المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم بعد ظهيرة الخميس، على مُنافسيه في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسحبت “الكاف” قرعة تصفيات البطولة القارّية لِكرة القدم نسخة 2025، بِمدينة جوهانسبورغ الجنوب إفريقية.

وسيلعب رجال النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش في فوج خامس يتشكّل من فرق: غينيا الإستوائية والطوغو وليبيريا.

وتُجرى التصفيات بِصيغة 12 مجموعة، تضمّ كلّ واحدة منها 4 منتخبات مناصفة. وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للنّهائيات.

وتُقام جولات التصفيات بِنَمط مقابلتَين في كلّ شهر، خلال محطّات سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2024.

وتحتضن بلاد مرّاكش نهائيات “الكان”، ما بين الـ 21 من ديسمبر 2025 والـ 18 من جانفي 2026.

بقي التذكير وإزالة للالتباس، فإن تصفيات كأس العالم 2026 لن تُجرى حتّى أواخر مارس 2025، بِإقامة الجولتَين الخامسة والسادسة. في حين تبقى خانة جوان من العام المقبل شاغرة، ولا يُستبعد أن تستغلّها “الكاف” للطوارئ، كأن تُعاد برمجة مباراة في التصفيات لِسبب ما. بينما تُخصّصها منتخبات أُخرى لِخوض مقابلة أو مقابلتَين ودّيتَين.

وتشكّلت الأفواج الـ 12 للتصفيات الإفريقية كما هو مُبيّن في اللائحة المُدرجة أدناه.