-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا هو قرار “الكاف” بِشأن نادي اتحاد العاصمة

الشروق الرياضي
  • 2280
  • 0
هذا هو قرار “الكاف” بِشأن نادي اتحاد العاصمة

أصدرت “الكاف”، الأربعاء، قرارها بِخصوص مباراة اتحاد العاصمة وضيفه نادي نهضة بركان المغربي.

وكالعادة، لم تنشر “الكاف” البيانَ، مُقابل تسريبه لِصحافيين مغربيين جلبهم فوزي لقجع ووظّفهم في الموقع الإلكتروني للاتحاد القارّي للعبة.

وبدت “الكاف” كما توقّعها الجزائريون وقد وقعت في قبضة فوزي لقجع بيدق محمد السّادس، العضو بِالمكتب التنفيذي لِهيئتها.

وقرّرت “الكاف” ترسيم خسارة اتحاد العاصمة بِثُلاثية نظيفة، في انتظار نتيجة مواجهة العودة بِبلاد مراكش، في الـ 28 من أفريل الحالي، لِحساب إيّاب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

للذّكر، فإن اتحاد الكرة الجزائري تقدّم بِشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية بِمدينة لوزان السويسرية، عِلما أن جميع الأطراف مُلزَمة بِتنفيذ أحكامها النّهائية.

مقالات ذات صلة
سعدي يُثمّن انطلاقة بيتكوفيتش

سعدي يُثمّن انطلاقة بيتكوفيتش

مولودية الجزائر تبلغ نهائي كأس الجمهورية

مولودية الجزائر تبلغ نهائي كأس الجمهورية

إنهاء مهام رئيس نادي شبيبة القبائل

إنهاء مهام رئيس نادي شبيبة القبائل

شافي يعلّق بعد الهزيمة في الكلاسيكو

شافي يعلّق بعد الهزيمة في الكلاسيكو

اتحاد الشاوية يحسم ورقة العودة إلى القسم الثاني قبل الأوان

اتحاد الشاوية يحسم ورقة العودة إلى القسم الثاني قبل الأوان

دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17سنة.. المنتخب الجزائري يتعادل أمام تونس

دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17سنة.. المنتخب الجزائري يتعادل أمام تونس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد