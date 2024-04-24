هذا هو قرار “الكاف” بِشأن نادي اتحاد العاصمة

أصدرت “الكاف”، الأربعاء، قرارها بِخصوص مباراة اتحاد العاصمة وضيفه نادي نهضة بركان المغربي.

وكالعادة، لم تنشر “الكاف” البيانَ، مُقابل تسريبه لِصحافيين مغربيين جلبهم فوزي لقجع ووظّفهم في الموقع الإلكتروني للاتحاد القارّي للعبة.

وبدت “الكاف” كما توقّعها الجزائريون وقد وقعت في قبضة فوزي لقجع بيدق محمد السّادس، العضو بِالمكتب التنفيذي لِهيئتها.

وقرّرت “الكاف” ترسيم خسارة اتحاد العاصمة بِثُلاثية نظيفة، في انتظار نتيجة مواجهة العودة بِبلاد مراكش، في الـ 28 من أفريل الحالي، لِحساب إيّاب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

للذّكر، فإن اتحاد الكرة الجزائري تقدّم بِشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية بِمدينة لوزان السويسرية، عِلما أن جميع الأطراف مُلزَمة بِتنفيذ أحكامها النّهائية.