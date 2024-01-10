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هذا هو قرار ميتا حول استعمال المراهقين لفيسبوك وأنستغرام

الشروق أونلاين
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هذا هو قرار ميتا حول استعمال المراهقين لفيسبوك وأنستغرام
ح. م
قالت ميتا أنها ستخفي المزيد من المحتوى عن المراهقين على منصتي فيسبوك وأنستغرام.

قالت شركة ميتا، يوم أمس الثلاثاء 9 جانفي، أنها ستخفي المزيد من المحتوى عن المراهقين على منصتي فيسبوك وأنستغرام، وهذا بعد الضغط عليها من طرف المنظمين جميع أنحاء العالم لحماية الأطفال من المحتوى الضار.

وحسب ما نقلته رويترز فستقوم ميتا بوضع جميع المراهقين في إعدادات التحكم في المحتوى الأكثر تقييدًا على التطبيقات، كما سيتم تقييد مصطلحات البحث الإضافية على إنستغرام.

وهو ما سيجعل ستجعل من الصعب على المراهقين العثور على محتوى حساس مثل الانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل عندما يستخدمون ميزات مثل البحث والاستكشاف على أنستغرام وفق ما نقلته رويترز.

وقال عملاق شبكات التواصل الإجتماعي إن الإجراءات، المتوقع تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة، ستساعد في تقديم تجربة أكثر “مناسبة للعمر”.

وتتعرض شركة ميتا لضغوط في كل من الولايات المتحدة وأوروبا بسبب مزاعم بأن تطبيقاتها تسبب الإدمان وساعدت في تأجيج أزمة الصحة العقلية لدى الشباب.

ورفع المدعون العامون في 33 ولاية أمريكية، بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك، دعوى قضائية ضد الشركة في أكتوبر، قائلين إنها ضللت الجمهور بشكل متكرر بشأن مخاطر منصاتها.

وفي أوروبا، طلبت المفوضية الأوروبية معلومات حول كيفية حماية  ميتا للأطفال من المحتوى غير القانوني والضار. وما زاد المخاوف وبالتالي الضغط على الشركة، شهادة أدلى بها موظف سابق لدى ميتا في مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي زعم أن الشركة كانت على علم بالمضايقات والأضرار الأخرى التي يواجهها المراهقون على منصاتها لكنها فشلت في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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