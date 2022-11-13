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رياضة

هذا هو مخطط التربص التحضيري لـ “الخضر”

عمر سلامي
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هذا هو مخطط التربص التحضيري لـ “الخضر”
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صالح باي عبود

كشف المكلف بالإعلام على مستوى الإتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود عن مخطط تربص “الخضر” تحسبا لوديتي مالي والسويد.

وقال صالح باي عبود في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المنتخب الوطني سيتنقل إلى مدينة وهران، الأربعاء المقبل لخوض مباراة مالي، ثم العودة بعد اللقاء إلى المركز التقني بسيدي موسى لمواصلة التحضيرات.

وأضاف المكلف بالإعلام على مستوى “الفاف” أن التنقل إلى السويد، لخوض المباراة الودية الثانية، سيكون سوم الجمعة المقبل.

ويدخل المنتخب الوطني، بداية من الإثنين في تربص تحضيري، يخوض خلاله مبارتين وديتين، حيث سيواجه سهرة الأربعاء بداية من الثامنة ونصف منتخب مالي بملعب ميلود هدفي.

ويختم “الخضر” تربصهم السبت المقبل بمواجهة السويد، في ملعب إيليدا ستاديوم، بمدينة مالمو السويدية.

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