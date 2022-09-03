هذا هو مخطط تحويل حركة سير المركبات المؤقت بمقطع الجباحية

كشفت الجزائرية للطرق السيارة، عن مخطط تحويل حركة سير المركبات بالجباحية بعد صدور قرار المنع مؤقت لسير مركبات ذات الوزن الثقيل بمقطع الجباحية.

وأفادت الجزائرية للطرق السيارة في بيانها أن مصالحها التقنية ستباشر تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح الجزء المتضرر من الطريق بمقطع بالجباحية للطريق السيار بولاية البويرة اتجاه الجزائر، والذي يعرف تدهور وضعية أرضية الطريق جراء الحمولة الزائدة والغير القانونية لمركبات الوزن الثقيل.

وأوضحت الشركة أنها ستلجأ إلى تدعيم نظام الإشارات المرورية العمودية وتجديد الإشارات الأفقية، كما تعتزم وضع حيز التنفيذ قـواعـد مرورية جديدة تحد من السرعة القصوى المسموحة لمركبات الوزن الثقيل وهذا هو مخطط تحويل حركة السير:

1- تحويل حركة السير لمركبات الوزن الثقيل، الاتجاه البويرة نحو الجزائر، الى ط. و5 سيكون وفق المخطط الآتي:

– خروج مركبات الوزن الثقيل الاجباري من الطريق السيار الى ط. و5 عبر المخرج للرابط بواد الرخام ( عين الترك)

– خروج مركبات الوزن الثقيل الممكن أيضا من الطريق السيار إلى ط. و5 عبر محول ذراع لعطش ( البويرة)

2- عودة حركة السير مركبات الوزن الثقيل مجددا إلى الطريق السيار سيكون وفق المخطط الاتي:

–عودة مركبات الوزن الثقيل المسموح به إلى الطريق السيار عبر مدخل الكاليتوس (القادرية)

–عودة مركبات الوزن الثقيل الممكن أيضا إلى الطريق السيار عبر مدخل الأخضرية شرق (الأخضرية) .

– إجراء المنع المؤقت لسير مركبات الوزن الثقيل سيخص مقطع واد رخام (عين الترك) ن.ك 186+700 إلى الكاليتوس (القادرية) ن.ك 170+700 ، مرورا بالجباحية، على مسافة 16 كلم ويسري مفعوله من الأحد 04 سبتمبر 2022 صباحا.

كما تعلم الجزائرية للطرق السيارة أنها، وبالتنسيق مع شركاؤها المعنيين، من مصالح الدرك الوطني و مديرية الأشغال العمومية لولاية البويرة، قد اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لضمان انسيابية حركة السير وتأمين سلامة مستعملي الطرق السيارة أثناء عملية تحويل مركبات الوزن الثقيل

وقد وضعت بهذه المناسبة إشارات التوجيه و التذكير بقواعد السير الضرورية في المواضع اللازمة مع تأكيدها تجنيد كل وحداتها المختصة من فرق للدوريات وفرق للتدخل السريع تحسبا لأي طارئ.

تحويل حركة سير المركبات بالجباحية.. الجزائرية للطرق السيارة تصدر بياناً هاماً

ويوم 01 سبتمبر 2022، أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، عن تحويل حركة سير مركبات الوزن الثقيل الذي قد يسري بدءا من الأحد 4 سبتمبر، في انتظار إقرار والي ولاية البويرة وإصدار القرار المرخص لعملية التحويل.

وجاء في بيان للمؤسسة أنه “في إطار التدابير الاستعجالية لوضع حد لتزايد حوادث المرور بمقطع الجباحية للطريق السيار بالبويرة، قامت لجنة السلامة المرورية لولاية البويرة وبمشاركة الفاعلين والمتدخلين في الطريق السيار، والمساهمين مع مصالح الجزائرية للطرق السيارة في تحسين ظروف السلامة لتنقل مستعملي الطريق السيار”.

وتضم اللجنة “مصالح الجزائرية للطرق السيارة ، مديرية الأشغال العمومية لولاية البويرة ، الدرك الوطني و الحماية المدنية بخرجة ميدانية لمعاينة كيفيات تطبيق مقترح تحويل مسار مركبات الوزن الثقيل نحو الطريق الوطني رقم 5 “.

وأوضح البيان انه “وعلى اثر التدقيق في المخارج الممكنة بالبويرة ودراسة الأكثر ملاءمة لعملية تحويل مسار مركبات الوزن الثقيل ومدى تأثيرها على حركة السير وانعكاسات على السيولة المرورية، تم الاتفاق على مقترح تحويل مسار المركبات الوزن الثقيل نحو الطريق الوطني رقم 5 عبر مخرج واد الرخام بما يوفره من ظروف ملائمة للعملية”.

وحسب المقترح المشروط بموافقة السلطات الولائية سيبدأ تنفيذ الإجراء من تاريخ يوم الأحد القادم الموافق لـ 04/09/2022 و ذلك، طبعا، بعد إقرار السيد والي ولاية البويرة وإصدار القرار المرخص لعملية التحويل.

وأشار المصدر “يجب التنبيه بهذا الخصوص أن هذا الإجراء سيكون مؤقتا، بما يمكن مصالح الجزائرية للطرق السيارة من مباشرة أعمال الصيانة لمعالجة التشوهات التي ظهرت على مستوى أروقة التي تسير فيها مركبات الوزن الثقيل والتي سببته الحمولة الزائدة، وستعود المركبات المعنية للسير مجددا على الطريق السيار لاحقا”.

وتابع “الهيئة الولائية المختصة هي في اجتماع اليوم بالولاية تحت إشراف السيد الوالي ونترقب صدور القرار المعني والذي يخول لمصالح الدرك الوطني وللجزائرية للطرق السيارة مباشرة إجراءات التحويل المبرمجة يوم الأحد القادم، في الساعات القادمة”.

بالمقابل ستصدر الجزائرية للطرق السيارة بيانا خاصا مع التوضيحات الضرورية بهذه المناسبة.