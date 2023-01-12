هذا هو مخطط قيادة الدرك الوطني لتأمين شان الجزائر

سطرت قيادة الدرك الوطني، مخططا أمنيا وقائيا، الطبعة السابعة للبطولة الإفريقية للأمم للمحليين التي تقام بالجزائر.

وقالت قيادة الدرك الوطني في بيان لها، أن المخطط يرتكز على توفير تغطية أمنية ناجعة ومراقبة ميدانية فعالة، “لكل من الفنادق المخصصة لإيواء المشاركين وأماكن التدريبات وإجراء المنافسات بالولايات المعنية باحتضان المنافسة وكذا الولايات المجاورة لها”.

وأوضح البيان أنه من أجل ضمان مرور الحدث الرياضي القاري في “جو من الهدوء والأمن”، سيتم أيضا “تأمين شبكة المواصلات، لا سيما محاور الطرقات التي تسلكها المنتخبات المشاركة والوفود المرافقة لها”.

وأضاف البيان: ” ضمان الحماية والمرافقة لذات الوفود والمنتخبات أثناء مختلف التنقلات، وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني”.

وأشارت قيادة الدرك الوطني أنه سيتم “تأمين تنقل أطقم التحكيم وأعضاء الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وكذا ضمان التنقل الآمن للمناصرين الجزائريين والأجانب من وإلى الولايات المعنية بالمنافسات الرياضية.

وسيتم تأمين تنقل المناصرين الجزائريين والأجانب، “عبر شبكة الطرقات وخطوط السكة الحديدية، من خلال التشكيلات الثابتة والمتحركة وإقحام الثنائيات السينتو-تقنية بمختلف التخصصات، مع ضمان التغطية الجوية باستعمال الوسائل والمعدات المناسبة”، يضيف البيان.

وذكرت قيادة الدرك الوطني أنه و”في إطار العمل الجواري الهادف إلى تقديم خدمة عمومية ذات نوعية، فإن الرقم الأخضر 1055، صفحة “طريقي” على “الفايسبوك” والموقع الإلكتروني https://ppgn.mdn.dz الخاص بالشكاوى المسبقة، موضوعة تحت تصرف المواطنين من أجل التبليغ الاستفسار أو طلب المساعدة”.