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رياضة

 هذا هو مركز الجمبازية الجزائرية نمور في الترتيب الدولي قبل الجولة الأخيرة لكأس العالم

عمر سلامي
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 هذا هو مركز الجمبازية الجزائرية نمور في الترتيب الدولي قبل الجولة الأخيرة لكأس العالم
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كيليا نمور

تحتل الجمبازية الجزائرية كيليا نمور المركز الثالث في الترتيب العام للجمباز الفني-سيدات، اختصاص جهاز عارضة التوازن.

وأوردت الاتحادية الدولية للجمباز، الترتيب العام، قبل الجولة الختامية التي ستقام بالدوحة في 17 أفريل، حيث تواجدت كيليا نمور في المركز الثالث بـ36 نقطة، في اختصاص عارضة جهاز التوازن.

و تحتل البلجيكية نينا ديروايل المركز الأول، متبوعة بمواطنتها إيريكا بنكستن، في المركز الثاني.

وتوجت الجمبازية الجزائرية كيليا نمور، بالميدالية الذهبية لاختصاص العمودين غير المتوازيين، خلال مرحلة كأس العالم 2024 التي جرت بمدينة كوتبوس بألمانيا، وقبلها في باكو الأذربيجانية بالميدالية البرونزية لمسابقة جهاز الحركات الأرضية وحصلت خلالها على المركز الرابع في الترتيب بعلامة 166.13.

وتحضر نمور للمشاركة في البطولة الإفريقية المقبلة المقررة من 30 أفريل إلى 7 ماي والمرحلة الأخيرة لكاس العالم بالدوحة القطرية وأولمبياد باريس 2024 هذه الصائفة.

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