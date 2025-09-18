هذا هو مركز المنتخب الجزائري في الترتيب الجديد لـ”الفيفا”

تراجع المنتخب الجزائري لكرة القدم، بمركزين في الترتيب الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويحتل المنتخب الجزائري المركز الـ38 عالميا في الترتيب الجديد لشهر سبتمبر، برصيد 1500.74 نقطة.

وفي التصنيف السابق الصادر في شهر جويلية الماضي، حافظ المنتخب الوطني على المركز الـ36 برصيد 1503 نقطة.

ووفق التصنيف الجديد، يحتل “الخضر” المركز الرابع إفريقيا، بعد كل من المغرب، والسنغال ومصر.

كما يحتل المنتخب الوطني المركز الثالث عربيا، بعد كل من المغرب ومصر.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الأول في التصنيف الجديد، متقدما على صاحب المركز الثاني منتخب فرنسا، وتراجع منتخب الأرجنتين إلى المركز الثالث.