هذا هو مركز المنتخب الجزائري في الترتيب الجديد لـ”الفيفا”

المنتخب الجزائري

تراجع المنتخب الجزائري لكرة القدم، بمركزين في الترتيب الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويحتل المنتخب الجزائري المركز الـ38 عالميا في الترتيب الجديد لشهر سبتمبر، برصيد 1500.74 نقطة.

وفي التصنيف السابق الصادر في شهر جويلية الماضي، حافظ المنتخب الوطني على المركز الـ36 برصيد 1503 نقطة.

ووفق التصنيف الجديد، يحتل “الخضر” المركز الرابع إفريقيا، بعد كل من المغرب، والسنغال ومصر.

كما يحتل المنتخب الوطني المركز الثالث عربيا، بعد كل من المغرب ومصر.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الأول في التصنيف الجديد، متقدما على صاحب المركز الثاني منتخب فرنسا، وتراجع منتخب الأرجنتين إلى المركز الثالث.

بالفيديو.. بولبينة يهز شباك الحارس بونو بهدف جميل

بِالفيديو: براهيمي يُبدع تسجيلا وتمريرا.. لكن ينهزم

عبد اللي وبن طالب يتألقان في سماء الليغ 1

4 ملايين دولار للبطل و2 مليون للوصيف

الجزائر مسرحا لِمباراة منتخبَي الصومال والموزمبيق

مدرب شتوتغارت يدافع عن بدر الدين بوعناني و”بيلد” تثني على إمكانياته

