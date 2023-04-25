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رياضة

هذا هو مركز محرز في ترتيب أحسن الهدافين لعام 2023

عمر سلامي
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هذا هو مركز محرز في ترتيب أحسن الهدافين لعام 2023
ح.م
رياض محرز

احتل نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، المركز 17 في قائمة أفضل الهدافين في العالم لسنة 2023.

وتواجد رياض محرز في المركز الـ17 بعد تسجيله 11 هدفا وتقديمه 6 تمريرات حاسمة مع ناديه الإنجليزي مانشستر سيتي والمنتخب الوطني، في 20 مباراة.

وجاء في صدارة قائمة أفضل الهدافين في السنة الجارية، إيرلينغ هالاند بـ21 هدفا، واحتل نجم ريال مدريد كريم بن زيمة المركز الثاني بـ18 هدفا، في حين تواجد النجم المصري محمد صلاح في المركز الـ11 برصيد 13 هدفا في 22 مباراة.

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