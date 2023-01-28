هذا هو مركز محرز في ترتيب أفضل 100 لاعب كرة قدم

احتل الدولي الجزائري رياض محرز المركز الـ57 في ترتيب، قائمة أفضل 100 لاعب كرة القدم، خلال عام 2022، للصحيفة البريطانية “الغادريان”.

واحتل نجم مانشستر سيتي، رياض محرز، المركز الخامس عربيا، بعد متصدر الترتيب العربي محمد صلاح الذي حلّ في المركز العاشر عالميا، واحتل أشرف حكيمي المركز الثاني عربيا، وحلّ في المركز الـ16 عالميا.

وحل حارس إشبيلية الإسباني والمنتخب المغربي، ياسين بونو، المركز الثالث عربيا و43 عالميا، متبوعا بزميله في المنتخب، سفيان أمرابط، الذي حل في الرتبة 49 في القائمة.

وتصدر قائمة “الغارديان” لأفضل 100 لاعب، النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، متبوعا بهداف منتخب فرنسا، كليان مبابي، فيما حلّ كريم بن زيمة في المركز الثالث، واحتل هالاند المركز الرابع، ولوكا مودريتش المركز الخامس.