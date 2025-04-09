هذا هو مستوى الحارس “ألكسيس قندوز” مع ناديه الإيراني

يلعب في دوري متوسط مع فريق مغمور وتلقى 17 هدفا

لأول في تاريخ المنتخب الوطني، يتقمص ألوانه لاعب أو حارس مرمى، ينشط في الدوري الإيراني غير المعروف لدى الجمهور الجزائري، ولكن الحارس قندوز بعد أن كسر القاعدة، تمكن من خطف مكان له مع المنتخب الوطني، بعد أن غادر الدوري الجزائري وناديه السابق شباب بلوزداد، بالرغم من أن النادي الذي تنقل إليه هو فريق مغمور تأسس في سنة 1963 فقط يدعى برسي بوليس، وليست للنادي شهرة على المستوى الآسيوي.

في المباراتين الأخيرتين للمنتخب الوطني في بوتسوانة وأمام موزمبيق، أوحى المدرب بيتكوفيتش للمتابعين بأنه سيعتمد مستقبلا على قندوز كحارس أساسي، لان حارس بلوزداد السابق، لم يُختبر كثيرا، والكرتين الأخطر في المواجهتين سكنتا شباكه، إلا أن الثناء لحق قندوز كما لحق زملاءه في المنتخب الوطني، ولكن الانتصارين المحققين أمام منتخبين ضعيفين قد يخفيان عيوب الحارس والحراس عموما، خاصة أن تربص مارس الأخير شهد غياب ماندريا المصاب وهو أيضا حارس لا يعطي الأمان، لأنه ينشط كأساسي مع فريق كون الفرنسي الذي تأكد نزوله إلى الدرجة الثالثة الفرنسية.

لا يمتلك فريق قندوز برسيبوليس قاعدة جماهيرية وشعبية كبيرة، فهو ينشط في ملعب طهران الرئيسي الذي يتسع لمائة ألف متفرج، ولا يدخل مبارياته إلا بضع مئات من المناصرين الإيرانيين في العاصمة الإيرانية طهران.

في رصيد النادي تاريخيا تسعة دوريات وثلاث كؤوس وخمس كؤوس ممتازة، وألكسيس قندوز هو الحارس الأساسي الأول، ويوجد إلى جانبه في الفريق، ثلاثي إيراني في منصب حراسة المرمى تتراوح أعمارهم ما بين 23 و19 سنة.

أما الأجواء الاحترافية التي ينشط فيها، فالفريق يضم لاعبين غالبيتهم من إيران، ولا يجد اللاعب نفسه من حيث اللغة، فهو لا يتقن العربية التي يفهمها بعض الإيرانيين، في فريق يضم لاعب وسط مغربيا ليس دوليا، ومهاجما تركيا ولاعبين اثنين من أوزبكستان وجورجيا، أما قوة الفريق فتكمن في مدربه التركي كارتال.

حارس الخضر الذي يبدو بأنه سيواصل أساسيا مع الخضر في مباريات جوان الودية وفي سبتمبر القادم مع الرسميات، وقد يكون الحارس الأساسي في أمم إفريقيا نهاية السنة الحالية، وحتى في كأس العالم، هو من أم فرنسية وأب جزائري، بلغ في 26 جانفي الماضي 29 سنة من عمره، وهو متخرج من مدرسة سانت تيتيان العريقة، التي أنجبت الحارس الفرنسي الشهير كاستانيدا، وبقي في النادي طويلا، ولكنه لم ينعم ولو بدقيقة لعب واحدة، مع الفريق الأول، وبقي طوال سنوات في الفريق الرديف، ثم انتقل من أجل اللعب إلى الدرجة الثالثة الفرنسية مع فريق “بو”، ثم شدّ الرحال إلى الجزائر مع قدوم موجة من اللاعبين المغتربين، حيث لعب موسمين في الاتحاد العاصمي، وموسمين في شباب بلوزداد إذ خاض معه منافسة رابطة أبطال إفريقيا، قبل أن يرحل إلى إيران وناديه يحتل حاليا المركز الثالث، وبعيد جدا عن صاحب المركز الأول، وقد تلقى قندوز في الدوري الإيراني 17 هدفا في 25 مباراة.